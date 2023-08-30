В Воронежской области брат зарезал сестру

Во время ссоры подозреваемый несколько раз пырнул сестру ножом в грудь. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть ОМВД России по Новохоперскому району поступило сообщение об обнаружении в доме по улице Народной в поселке Бороздиновский тела 69-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. Сотрудники полиции во взаимодействии со следователем СК по подозрению в совершении убийства задержали ранее не судимого 67-летнего брата погибшей.

По предварительным данным, в дневное время 27 августа между родственниками произошел конфликт из-за раздела имущества. Во время ссоры подозреваемый несколько раз пырнул сестру ножом в грудь. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. Очевидцы конфликта сообщили в полицию.

В соответствии с частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.