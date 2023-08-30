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НовостиСпорт30 августа 2023 12:47

Воронежский «Буран» определился с капитаном на сезон-2023/24

Им выбрали Кирилла Кремзера
Алексей СЕРГУНИН
Кирилл Кремзер.

Кирилл Кремзер.

Фото: со страницы ХК "Буран" ВКонтакте.

Сегодня, 30 августа, воронежский «Буран» определился с капитаном. В предстоящем сезоне поведет команду за собой защитник Кирилл Кремзер. Его помощниками будут Денис Вихарев, Алексей Виноградов и Дмитрий Колготин. Но пока Кремзер восстанавливается после травмы, с нашивкой «К» на лед будет выходить нападающий Вихарев.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, «Буран» занял второе место на «Кубке губернатора» в Тамбове. А 2 сентября «ураганные» начнут официальный сезон – в первом матче ВХЛ примут на своем льду саратовский «Кристалл». Начало игры в 17:00.