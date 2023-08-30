В центре Воронежа на улице Карла Маркса появится новый памятник

На улице Карла Маркса установят новый арт-объект. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

На улице Карла Маркса, расположенной в самом центре Воронежа, приняли решение разместить арт-объект, посвященный известному математику Андрею Киселеву и его дочери художнице-портретистке Елене. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Вадим Кстенин.

Место для арт-объекта выбрали не случайно. Андрей Киселев и его дочь долго жили именно на улице Карла Маркса.

Напомним, на этой улице есть немало памятников. В самом ее начале расположены бюст Сергея Есенина монументы поэту Ивану Никитину и известному каждому с раннего детства Самуилу Маршаку. Дальше идут памятники воронежскому предпринимателю Вильгельму Столлю и барду Владимиру Высоцкому. Конкретное место нового арт-объекта пока не называют.

Справка «КП»

Автор учебника «Элементарная геометрия», выдающийся учитель математики Андрей Киселев родился в 1852 году в городе Мценске Орловской губернии. Затем учился в Орловской гимназии и Петербургском университете. Киселев долго работал в Воронеже: в реальном училище и кадетском корпусе. Он принимал активное участие в общественной жизни Воронежа - семь раз избирался в городскую думу. Киселев купил усадьбу Отрадное в хуторе Литаева (сейчас часть села Хреновое) на реке Усманке и открыл там школу. После революции, в 1918-1921 годах, он преподавал математику в Воронежском институте народного образования, педагогических курсах, высших командных курсах. В 1922-м переехал в Петербург.

Старшая дочь Елена, родившаяся в Воронеже, училась в Петербургской академии художеств в мастерской Репина. Одна из самых известных ее работ, «Маруся», хранится в музее имени Крамского.