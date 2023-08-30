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НовостиСпорт30 августа 2023 12:24

Роман Белоусов из Воронежской области выиграл международный турнир по жиму лежа

Спортсмен из Россоши победил в столице Кабардино-Балкарии
Алексей СЕРГУНИН
Роман Белоусов (справа). Фото департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

Роман Белоусов (справа). Фото департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

В Нальчике завершился международный турнир «Кубок Абрека» по жиму лежа, становой тяге и строгому подъему на бицепс по версии WRPF. В номинации «жим лежа от груди без экипировки» в весовой категории до 56 кг победителем стал россошанец Роман Белоусов. Воспитанник Андрея Кривошляпина показал результат 170 кг.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежцы взяли три медали на всероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу. Победителем в жиме с новым рекордом турнира стал Евгений Курьянов. В весовой категории до 66 кг он выжал штангу весом 190 кг.