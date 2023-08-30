Игрок воронежского «Факела» Федор Кудряшов сломал ребро в матче с «Оренбургом»

Федор Кудряшов. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Ужасная по качеству игра с «Оренбургом» в групповом этапе Кубка России обернулась еще и серьезной кадровой потерей. 36-летний защитник «Факела» Федор Кудряшов, вышедший на замену на 63 минуте матча, в один из моментов получил перелом ребра. Возможно, это случилось в самом конце игры, когда после единоборства возрастной игрок обороны с трудом поднялся, корчась от боли. Надо сказать, в матче Кудряшов отметился только грубым фолом против Эмирджана Гюрлюка, за что и получил желтую карточку.

Теперь Федор Кудряшов пропустит до трех недель. Что при нынешних проблемах «Факела» в обороне – очень плохо.

Напомним, игра с «Оренбургом» в Кубке в Воронежа завершилась обидным поражением «Факела», решающий гол гости забили уже в добавленное к матчу время. Впереди у воронежской команды гораздо более важный матч на выезде против самарских «Крыльев Советов», идущих на четвертом месте. «Факел», напомним, пока в Премьер-лиге 14-й.