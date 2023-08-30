Двум воронежцам грозит семь лет тюрьмы за грабеж

Сейчас оба грабителя находятся в изоляторе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

47-летний воронежец, проживающий на улице Моисеева, 27 августа этого года пригласил к себе в квартиру двух мужчин для совместных алкопосиделок. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Во время общения у хозяина квартиры с гостями произошел конфликт. Гости несколько раз ударили нового знакомого, похитили у него 53 тысячи рублей и скрылись. Оправившись от шока, пострадавший позвонил в полицию.

Уже на следующий день стражи порядка задержали подозреваемых на территории Центрального района. Ими оказались 23-летний местный житель и 26-летний житель Центрального района, ранее судимый за аналогичное преступление. К тому моменты злоумышленники уже успели потратить похищенные деньги.

Сейчас оба грабителя находятся в изоляторе. В соответствии с частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» им грозит лишение свободы на срок до семи лет.