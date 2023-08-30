В Воронеже в сквере имени Ивана Бунина обрезают хвойные деревья и кустарники

Фото пресс-службы департамента экологии Воронежа.

Над 11-ю елями и семью можжевельниками трудится мастер художественной обрезки Алексей Шулюпин под контролем специалистов городского управления экологии и муниципального учреждения «Зеленхоз». Об этом сообщает пресс-служба департамента экологии Воронежа.

- Сегодня, 30 августа, проводится сразу два вида обрезки – санитарная и структурная (формировочная). Кроме того убираются ветви у основания ствола, - пояснил мастер.

Такие виды ухода позволяют удалить усыхающие части растений, сделать кроны более густыми.

- Что касается можжевельника, его мы тоже обрезаем и придаем бионическую (естественную) форму растения.