В Воронеже в сквере имени Ивана Бунина обрезают хвойные деревья и кустарники

Фото пресс-службы департамента экологии Воронежа.
Над 11-ю елями и семью можжевельниками трудится мастер художественной обрезки Алексей Шулюпин под контролем специалистов городского управления экологии и муниципального учреждения «Зеленхоз». Об этом сообщает пресс-служба департамента экологии Воронежа.
- Сегодня, 30 августа, проводится сразу два вида обрезки – санитарная и структурная (формировочная). Кроме того убираются ветви у основания ствола, - пояснил мастер.
Такие виды ухода позволяют удалить усыхающие части растений, сделать кроны более густыми.
- Что касается можжевельника, его мы тоже обрезаем и придаем бионическую (естественную) форму растения.