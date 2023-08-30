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НовостиОбщество30 августа 2023 9:58

В Воронежскую область привезли более 400 тысяч доз вакцины от гриппа

Их распределяют по медучреждениям региона
Алексей СЕРГУНИН

В Воронежскую область поступила первая в этом году партия вакцины от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения. Речь идет о 459 380 дозах, что составляет треть от годовой потребности региона. Препарат включает актуальные циркулирующие на данный момент штаммы гриппа А и В, подходит для вакцинации как взрослого, так и детского населения.

В настоящее время вакцину распределяют по медицинским учреждениям города и области. Поступление оставшейся партии препарата в регион ожидается до конца ноября. Как известно, что сделать прививку от гриппа можно в поликлинике по месту прикрепления.