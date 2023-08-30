День города в Воронеже пройдет в усеченном формате

Все самое интересное на День города будет происходить на площади Ленина и в Кольцовском сквере. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Стала известна предварительная программа Дня города-2023 в Воронеже. Он также, как и в 2022 году, пройдет в усеченном формате.

Основными площадками для празднования станет центр Воронежа: площадь Ленина и Кольцовский сквер. Там творческие коллективы исполнят старинные и современные авторские песни, джаз и рок – словом, музыку на любые вкусы. Будет и танцевальное шоу. Пройдут также различные интерактивы и благотворительные акции.

«Гвоздем» праздника сделают вечернее выступлении у театра оперы и балета заслуженной артистки России Ольги Кормухиной и ее мужа Алексея Белова, лидера возрожденной группы «Парк Горького» (возрастное ограничение концерта 12+).

Ольга Кормухина. Фото: Иван МАКЕЕВ

Детям покажут уличный спектакль, для них также подготовили различные мастер-классы.

Напомним, салюта на этот раз в День города не будет.