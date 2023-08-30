Сберу присвоен ESG-рейтинг на уровне ESG-II(a) от «Эксперт РА»

Сбер — первая и единственная российская компания, которой присвоен рейтинг уровня ESG-II(a), на текущий момент он является наивысшим среди присвоенных на отечественном рынке. Рейтинг агентства «Эксперт РА» присвоен Сберу впервые.

Агентство высоко оценило рост портфеля ответственного финансирования Сбера, а также наличие в линейке устойчивых и социально-ориентированных продуктов, регламентацию ESG-деятельности корпоративными политиками и процедурами и эффективное управление отраслевыми ESG-рисками. Полученный рейтинг также подтверждает масштабный вклад Сбера в устойчивое развитие территорий присутствия и расширенные социальные программы для клиентов и сотрудников.

Блок Environmental (E, Окружающая среда)

- По итогам 2022 года общий объем устойчивых кредитов составил 1,33 трлн рублей, из них 456,1 млрд рублей – зеленые кредиты, а 869,5 млрд рублей – ESG-кредиты. Также Сбер является подписантом Принципов ответственного банкинга UNEP FI, что позитивно оценивается агентством.

- Сбер стремится достичь углеродной нейтральности к концу 2030 года. На конец 2022 года снижение выбросов парниковых газов относительно 2019 года составило 21% и 18% по охвату 1 и 2, соответственно. Кроме того, в 2022 году разработана методология расчета углеродного следа кредитно-инвестиционного портфеля.

- Сбер развивает собственные экологические проекты, а также программы ответственного использования ресурсов. Например, за счет внедрения системы энергоменеджмента в 2022 году удалось сократить потребление топливно-энергетических ресурсов на 14%, а за счет развития электронного документооборота снизить использование бумаги на 59% (по сравнению с 2019 годом).

Блок Social (S, Общество)

Забота о сотрудниках

- Средняя заработная плата по банку находится на уровне средней зарплаты по финансовому сектору в стране в целом, при этом в Сбере проводится регулярный пересмотр в зависимости от рынка и показателей эффективности: за 2022 год средний размер повышения заработной платы в результате пересмотра составил 8,5%.

- Все сотрудники Сбера обеспечены ДМС с первого дня работы, страховая компания имеет рейтинг надежности ruAAA от «Эксперт РА». Продолжается активное развитие пенсионной программы и внутрикорпоративных проектов поддержки здорового образа жизни и санаторно-курортного лечения. Сотрудники компании также проходят непрерывное обучение для развития профессиональных навыков и компетенций: среднее количество часов обучения на сотрудника – 43, а коэффициент прохождения обучений составляет 117%.

Ответственность перед обществом

- Сбер активно развивает ответственное финансирование. В 2022 году утверждена социальная таксономия на основе проекта национальной методологии и запущена верификация всех новых социальных кредитов. Объем социально-ориентированных и льготных продуктов по итогам 2022 года составил 3,9 трлн руб.

- Сбер запустил сервис по трудоустройству людей с инвалидностью на портале Работа.ру, а также осуществляет экспертную поддержку работодателей в сфере инклюзивного трудоустройства. В 2022 году Сбер реализовал 650 волонтерских акций.

Блок Governance (G, Корпоративное управление)

- В Сбере выстроена эффективная система риск-менеджмента, применяется практика стресс-тестирования ESG-рисков. Аналитики отметили в позитивном ключе также профильный опыт работы членов Наблюдательного совета, а также эффективную стратегию управления.

- Сбер строго придерживается принципов ответственного ведения бизнеса и не допускает проявления коррупционных действий в любых формах среди своих сотрудников. Агентство также положительно оценило уровень информационной прозрачности в области ESG.

Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка:

«Сбер стал первой компанией в России, которой агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг уровня ESG-II(a) аналитики отметили наш высокий уровень эффективности в части управления ESG-рисками и соблюдение интересов широкого круга заинтересованных сторон при принятии ключевых решений. Радует, что позитивные оценки также получили наши экологические практики, программы по улучшению условий труда и развитию сотрудников, а также социальные, инклюзивные и просветительские проекты по финансовой грамотности. При этом драйвером ESG-трансформации мы по праву считаем развитие направления ответственного финансирования, и наша масштабная работа по этому треку, в том числе, стала основой для получения высокого рейтинга. Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем оставаться для ESG-ориентированного бизнеса надежным финансовым партнером так, за первое полугодие текущего года портфель ответственного финансирования Сбера вырос еще на 300 млрд и уже превысил 1,6 трлн рублей. С уверенностью могу сказать, что мы и дальше продолжим активно содействовать устойчивому социально-экономическому развитию населения и страны».