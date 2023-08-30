В Воронеже злостного нарушителя ПДД оштрафовали в 45-й раз

Фото пресс-службы региональной полиции.

Благодаря чат-боту @Bespredelu_net36_bot госавтоинспекторы привлекли к ответственности водителя «Чери М11». Об этом информирует пресс-служба региональной полиции. Мужчина нарушил п.12.12 ПДД РФ и припарковался на тротуаре у дома №82 по улице Революции 1905 года.

После проверки по базам данным выяснилось, что в 2022 году автолюбитель 35 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. А в настоящий момент у него девять штрафов, три из которых не оплачены.

В соответствии с ч.3 ст.12.19 КоАП РФ нарушителю назначен штраф в размере 1 000 рублей. Кроме того, вынесено три административных материала по ст.20.25 КоАП РФ. Теперь суд либо удвоит штрафы, либо арестует на срок до 15 суток.