Воронежцу, организовавшему поджог своей машины, грозит до десяти лет тюрьмы

Фото пресс-службы региональной полиции.

В Воронеже завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины, пытавшегося «навариться» на страховке. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В вечернее время он подъехал к лесу и отправился на пробежку, оставив застрахованный «БМВ» в зоне действия камер видеонаблюдения. Спустя некоторое время на место прибыл знакомый фигуранта, облил машину горючей жидкостью, поджег и скрылся.

В результате возгорания транспортное средство было полностью уничтожено. Владелец добился возбуждения уголовного дела, получил соответствующие документы и обратился страховую компанию. Ему должны были выплатить 8,3 миллиона рублей, но этого не произошло. После того как оперативники задержали поджигателя, стал известен общий замысел аферы. Бизнесмен признался, что является заказчиком преступления, заплатив исполнителю сто тысяч рублей.

Теперь в соответствии с частью 1 статьи 306, частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159.5 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершенном преступлении, покушение на мошенничество в сфере страхования» ему грозит до десяти лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Воронежа.