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НовостиПроисшествия30 августа 2023 7:07

В Воронежской области в столкновении «Лады Гранты» и трактора пострадал 16-летний юноша

ДТП произошло в Бобровском районе
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы региональной полиции.

Фото пресс-службы региональной полиции.

По предварительным данным, вчера, 29 августа, примерно в 11:40 в селе Хреновое трактор «Беларусь» под управлением 34-летнего местного жителя при выезде со второстепенной дороги столкнулся с «Ладой Грантой» под управлением 19-летнего жителя Таловского района. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В результате ДТП пассажир «Лады», 16-летний житель Таловского района, получил травмы различной степени тяжести, его госпитализировали в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.