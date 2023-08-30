1 сентября в Воронежской области ждут 30-градусную жару

В Воронеже дожди также маловероятны, днем - от +26 до +28 градусов. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В День знаний в Воронежскую область вернется 30-градусная жара. В этом уверяют специалисты регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По информации синоптиков, 1 сентября, по районам области ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха составит 9-14 градусов тепла, а днем – от +25 до +30 градусов. Ветер юго-восточный, 8-13 м/с. В Воронеже дожди также маловероятны, ночью будет 11-13 градусов выше ноля, днем - от +26 до +28 градусов.

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