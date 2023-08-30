В школах под Воронежем проведут дополнительные ремонтные работы

Фото пресс-службы администрации Новоусманского района.

В Новоусманском лицее и Новоусманской СОШ №3 расширили перечень работ в рамках капитального ремонта. Об этом информирует пресс-служба муниципалитета. В учреждениях дополнительно отремонтируют учебные кабинеты, пищеблоки, проведут работы на кровле и благоустроят территорию.

Новоусманской СОШ №3 и Новоусманскому лицею были выделены дополнительные средства для расширения перечня работ.

– Хоть сроки сдвинулись, учитывая новые условия и дополнительное финансирование, у подрядчиков есть понимание, что 1 сентября школы должны иметь возможность встретить ребят. На сентябрь – октябрь строители оставят только те работы, которые не помешают учебному процессу, - пояснили в администрации района.