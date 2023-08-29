Пенсионер в Воронежской области перевел аферистам 254 тысячи кредитных денег

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В полицию написал заявление 68-летний житель Кантемировского района. Мужчина рассказал, что стал жертвой мошенников.

Как выяснили стражи порядка, пенсионеру позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Он убедил его, что на него пытаются оформить потребительский кредит аферисты. Мужчине рекомендовали скорее взять деньги самому и перевести их на электронные счета для безопасности.

- В результате пенсионер оформил на себя кредит на сумму 254 тысячи рублей, которые по инструкциям неизвестных перевел на представленные ему электронные счета, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Когда пенсионер сделал так, злоумышленники перестали выходить на связь.