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НовостиПроисшествия29 августа 2023 17:08

Пенсионер в Воронежской области перевел аферистам 254 тысячи кредитных денег

Мужчину убедили, что таким образом он защищается от мошенников
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

В полицию написал заявление 68-летний житель Кантемировского района. Мужчина рассказал, что стал жертвой мошенников.

Как выяснили стражи порядка, пенсионеру позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Он убедил его, что на него пытаются оформить потребительский кредит аферисты. Мужчине рекомендовали скорее взять деньги самому и перевести их на электронные счета для безопасности.

- В результате пенсионер оформил на себя кредит на сумму 254 тысячи рублей, которые по инструкциям неизвестных перевел на представленные ему электронные счета, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Когда пенсионер сделал так, злоумышленники перестали выходить на связь.