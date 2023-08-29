Светофоры отключат 30 августа на перекрестке Кольцовской и Плехановской в Воронеже

Схема ГИБДД

В среду, 30 августа, на перекрестке улиц Кольцовской и Плехановской в Воронеже отключат светофоры. Об этом предупредили автомобилистов в Госавтоинспекции.

Ограничение будет действовать всего пять часов - с 10:00 до 15:00. Причина неудобств - на светофоре со стороны Кольцовской установят новые секции «поворот налево». А на перекрестке улиц Плехановская-Кольцовская демонтируют секции «стрелка налево».

- В целях обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции на время проведения работ будут осуществлять регулирование дорожного движения, подчеркнули в ГИБДД по Воронежской области.