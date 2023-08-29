Строившую за 1,1 млрд рублей школу воронежскую компанию внесли в реестр недобросовестных поставщиков

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Воронежская компания ООО «КМ-Строй» включена в реестр недобросовестных подрядчиков на два года. Об этом 29 августа сообщила пресс-служба УФАС.

Антимонопольщики также приняли решение, что организация не сможет участвовать в торгах в ближайшие два года.

В УФАС пояснили, что администрация Новохоперского района направила им обращение о включении ООО «КМ-Строй» в реестр недобросовестных поставщиков. До этого муниципалитет в одностороннем порядке расторг контракт по строительству школы в Новохоперском районе за 1,14 млрд рублей.

Возведение объекта должно было завершиться к августу 2023 года. Но «КМ-Строй» работы не выполнило. В решении об отказе от исполнения контракта было указано, что с 1 мая 2023 года темпы работ на объекте существенно снизились, отставание от графика – свыше 360 дней.

Кроме того, подрядчик не произвел установку кровли, лестниц и оконных блоков и не выполнил требования технического заказчика об устранении недостатков на объекте.