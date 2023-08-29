Умер профессор Воронежского государственного университета Алексей Крутов

Ушел из жизни профессор Воронежского государственного университета, доктор физико-математических наук Алексей Крутов. Ему было 80 лет. Об этом 28 августа сообщили в пресс-службе вуза.

Алексей Крутов окончил математико-механический факультет ВГУ (1969). А в 1989 году защитил кандидатскую диссертацию, спустя еще несколько лет, в 2004-м докторскую. В 2006 году ему было присвоено ученое звания профессора.

Он сыграл огромную роль в становлении Елецкого государственного университета им. И. А. Бунина и там в свое время занимал пост заведующего кафедры физики. В ВГУ трудился на кафедре теоретической и прикладной механики факультета прикладной математики, информатики и механики. Также Алексей Крутов занимал пост председателя регионального научно-методического совета по математике при Минвузе РФ

У ученого опубликовано свыше 215 работ, в том числе пять монографий, учебные пособия, а также получил патенты и авторские свидетельства на ряд изобретений. Преподавал в Афганистане и Германии в Галльском университете им. М. Лютера.