В Железнодорожном районе Воронежа отключили горячую воду

фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Ряд домов в Железнодорожном районе Воронежа остался без горячей воды. Неудобства связаны с проведением срочных работ на трубопроводе. Об этом сообщили в «Квадре» 29 августа.

Воды не будет до 19.00 30 августа.

Ограничения коснулись дома по следующим адресам:

- ул. Зои Космодемьянской - №7,9,11,13,15,19;

- ул. 25 Января - № 20,32,32а,34,38,40,42,46,48,50,52,70,72;

- Ленинский проспект - №141,143,145,147,149,151,153,155/1,155/2,159,161,163,165,167,169,171,173/1,173/2,177,179,185,187,189,195,181;

- ул. Суворова - №65;

- ул. Переверткина - № 31,31а,33,35,35/1,37,39,49,41,43,45,47,48/1,48/2,52,54,56,58,60 по;

- ул. Остужева - №13.