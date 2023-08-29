В Воронеже гендиректора фирмы будут судить за коммерческий подкуп

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Следователи завершили расследование уголовного дела, фигурантом которого стал 30-летний гендиректор коммерческой организации. Мужчину обвиняют в коммерческом подкупе (ч.2 ст. 204 УК РФ). Дело было возбуждено на основании материалов УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области, рассказали в следственном управлении СКР по региону.

Установлено, что в марте гендиректор фирмы обратился к главному специалисту одного из предприятий с предложением заключить договор на поставку запчастей для оборудования. Служба безопасности проверила фирму и не рекомендовало этого делать. Однако гендиректор не успокоился. И в мае предложил за заключение договора поставки главному специалисту 150 тысяч рублей. А тот сообщил о данном факте в правоохранительные органы.

23 мая в Воронеже при передаче транша гендиректора задержали сотрудники СК и УФСБ. Деньги были изъяты.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признался в содеянном. В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.