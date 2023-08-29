Жители Воронежской области смогут увидеть голубую суперлуну

Голубая суперлуна – довольно редкое явление. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером в среду, 30 августа, и в четверг, 31 августа, жители Воронежской области могут наблюдать в небе редкое астрономическое явление – так называемую голубую суперлуну. В это время спутник Земли будет иметь голубоватый цвет, а также будет шире и ярче обычного. Об этом сообщили в Московском планетарии.

Кстати, большой размер Луны не будет оптическим обманом. Спутник Земли, действительно, приблизится к нашей планете на минимальное расстояние около семи вечера 30 августа. Оно составляет 357 тысяч километров (обычно 384 тысячи). А 31 августа Луна вступит в свою полную фазу.

Кстати, до этого суперлуние жители Воронежской области могли наблюдать совсем недавно – 1 августа.

Вряд ли помешает наблюдениям за Луной и погода. Хотя на спутник и могут набегать облака вечером 30 августа и ночью 31 августа, но полностью они закрывать его не будут.