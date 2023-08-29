Под Воронежем задержали пьяного угонщика

28 августа в Бобровском районе 72-летний пенсионер заявил в полицию об угоне его «Шевроле Реззо» в то время, пока он был на свадьбе.

Сотрудникам ГИБДД поступила информация, что автомобиль наворачивает круги в центре Боброва. Полицейские остановили машину, за рулем которого оказался 47-летний мужчина. Инспекторы провели освидетельствование водителя на состояние опьянения. Алкотестер установил у мужчины 2,446 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

- На нарушителя составили административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также завели уголовное дело за угон, по которому мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.