Воронежский театр драмы в новом сезоне планирует четыре премьеры

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Кольцовский весь сентябрь будет готовиться к первой премьере 237-го сезона. 1 октября на Большой сцене покажут спектакль «Маленькие трагедии» по одноименному циклу пьес Александра Пушкина. Режиссером постановки выступит худрук театра драмы Владимир Петров.

Второй премьерой нового сезона станет спектакль «Не скажу». Приглашенный режиссер из Москвы Семен Барков представит свое видение одноименной пьесы Александра Цыпкина. Первый показ «Не скажу» запланирован на декабрь - театр таким образом собирается сделать новогодний подарок воронежцам.

2 и 3 декабря пройдет традиционное СИТО (Современное Исследование Театральных Объектов). В рамках творческой лаборатории планируется показать три пьесы, с авторами которых сейчас ведутся переговоры.

Весной театр драмы представит публике еще две премьеры: «Романтики» Эдмона Ростана (спектакль будет ставить режиссер Сергей Филиппов) и «Визит старой дамы» Фридриха Дюрренматта (над этой постановкой будет работать режиссер Ринат Ташимов).