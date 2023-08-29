Мэр Воронежа возглавил городской Координационный совет по развитию туризма

фото - мэрии Воронежа

В Воронеже создали Координационный совет по развитию туризма. Возглавил его мэр Вадим Кстенин. Об этом рассказали в горадминистрации 29 августа.

В состав совета вошли представители туристического бизнеса, эксперты, руководители структурных подразделений администрации Воронежа, региональных органов исполнительной власти и др.

Известно, что совет будет заседать не реже четырех раз в год. Известны и задачи новой структуры. Среди них - содействие в реализации мер по развитию приоритетных направлений развития туризма в столице Черноземья, разработка предложений по организации и проведению мероприятий, выявление и поддержка предпринимательских и общественных инициатив в этой сфере.

- У Воронежа большой потенциал в промышленном, детском, развлекательном, историческом и даже в медицинском туризме, – рассказала вице-мэр Людмила Бородина, курирующая в горадминистрации развитие туризма.

В ближайшем будущем предстоит решение множества вопросов. Это и перевод транзитного турпотока в туризм выходного дня, создание событийной карты мероприятий и другие. Кроме того, Людмила Бородина отметила, что сейчас активно развивается взаимодействие в сфере туризма с соседней Белоруссией.

В Воронеже также создана школа гидов и экскурсоводов совместно с региональным проектным офисом и областным департаментом предпринимательства. На ее базе уже подготовлено свыше 40 специалистов. Еще один успешный проект в городе – это бесплатные пешие экскурсии.

Также в Воронеже реализуется «Welcome-тренинг» с Туристско-информационным центром. Его суть в обучении персонала гостиниц и отелей профессионально и качественно информировать посетителей о том, что можно увидеть в Воронеже. А сам ТИЦ также неоднократно признавался на федеральном уровне лучшим муниципальным центром.