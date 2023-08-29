Благодаря воронежцам поймали пьяного водителя

скриншот из видео в телеграмм Госавтоинспекции Воронежской области

Неравнодушные воронежцы прислали в чат-бот Госавтоинспекции сообщение о пьяном водителе, который чуть не врезался в проезжающие машины и вылетел в кювет. Инцидент произошел 27 августа на улице Ильюшина, 44.

Приехавшие на место инспекторы ДПС тоже заметили, что 52-летний водитель «Датсун Он-До» находится в состоянии опьянения: у него наблюдались неустойчивость позы и нарушение речи.

- От прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения гражданин отказался. Он был отстранен от управления автомобилем, машину поместили на спецстоянку. На водителя составили административный протокол о штрафе в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, - сообщили в Госавтоинспекции Воронежской области.

Если вы стали свидетелем грубых нарушений ПДД, в том числе, управления транспортным средством в состоянии опьянения, сообщите об этой ближайшему наряду ДПС по телефону 112 (круглосуточно) или напишите сообщение в чат-бот @Bespredelu_net36_bot.