Воронежские яхтсмены завоевали четыре медали первенства России

Денис Иванов завоевал в Камышине две золотых медали. Фото: cspsk-vrn.ru

Юные воронежские яхтсмены отлично выступили на первенстве России по парусному спорту, проходившему в городе Камышин Волгоградской области. Они завоевали четыре медали в классе яхт «лазер 4.7».

Денис Иванов стал первым среди юношей до 16 и юношей до 18 лет, а также абсолютным победителем первенства. Анастасия Александрова стало второй среди девушек до 16 и девушек до 18 лет. В абсолютном зачете она стала пятой.

В активе Анастасии Александровой два серебра. Фото: cspsk-vrn.ru

- Соревнования были достаточно тяжёлыми, на этой акватории наши спортсмены выступали впервые. Ветровые условия были специфичны, лидеры «проваливались», но стабильный результат на финише помог удержать преимущество по итогам семи гонок. Из пяти гоночных дней ветер позволил использовать только два дня. Эта регата являлась очередным отбором в молодежную сборную России, и наши спортсмены с этой задачей справились успешно, - рассказал в мини-интервью региональному Центру спортивной подготовки сборных команд главный тренер сборной Воронежской области по парусному спорту Максим Лебедев.