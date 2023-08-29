Житель Воронежской области погиб в зоне СВО

Погиб Николай Карпов, фото из соцсетей главы Новохоперского района Виктора Королева.

27-летний житель Новохоперского района погиб в зоне СВО. О гибели Николая Карпова сообщил глава района Виктор Королев.

Николай Карпов был уроженцем поселка Новопокровский. После окончания Бороздиновской школы служил в армии. После - строил мосты. Его мобилизовали для участия в специальной военной операции в октябре 2022 года. Он погиб, выполняя боевое задание.

- Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаю глубокие соболезнования семье солдата, близким и родным. Никакие слова не могут уменьшить боль, которую испытывают родные Николая. Это горькая и тяжелая утрата. Мы разделяем ваше горе и скорбим вместе с вами, - отметил в некрологе Виктор Королев.