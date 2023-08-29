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НовостиОбщество29 августа 2023 10:04

Житель Воронежской области погиб в зоне СВО

Не стало уроженца поселка Новопокровский Николая Карпова
Ярослав ИВАНОВ
Погиб Николай Карпов, фото из соцсетей главы Новохоперского района Виктора Королева.

Погиб Николай Карпов, фото из соцсетей главы Новохоперского района Виктора Королева.

27-летний житель Новохоперского района погиб в зоне СВО. О гибели Николая Карпова сообщил глава района Виктор Королев.

Николай Карпов был уроженцем поселка Новопокровский. После окончания Бороздиновской школы служил в армии. После - строил мосты. Его мобилизовали для участия в специальной военной операции в октябре 2022 года. Он погиб, выполняя боевое задание.

- Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаю глубокие соболезнования семье солдата, близким и родным. Никакие слова не могут уменьшить боль, которую испытывают родные Николая. Это горькая и тяжелая утрата. Мы разделяем ваше горе и скорбим вместе с вами, - отметил в некрологе Виктор Королев.