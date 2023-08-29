Средний размер пенсии в Воронежской области достиг 18 тысяч

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области в 2023 году средний размер пенсии составил 18 115 рублей по данным на 1 июля. Своими исследованиями поделился Воронежстат 28 августа.

За год показатель вырос на 5,7%. Но, как отметили статисты, реальный рост выплат с учетом инфляции составил 2,1%.

Итак, среднемесячный размер пенсии по старости в регионе достиг уровня 19,3 тысяч рублей, по инвалидности – 11 тысяч рублей, по случаю потери кормильца – 14 тысяч рублей.

Всего в Воронежской области проживает 703,1 тысяч пенсионеров. Из них работающих – 118 тысяч. В прошлом году средний размер пенсии в регионе составлял 17 135 рублей.