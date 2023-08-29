Под Воронежем с помощью беспилотника нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку

В Каменском районе в полицию обратились родственники 85-летней жительницы хутора Новиковский, которая не вернулась домой спустя два дня. Близкие были обеспокоены, ведь женщина в виду возраста плохо ориентировалась на местности. Самостоятельные поиски знакомых не увенчались успехом.

Искать женщину вышли сотрудники полиции и МЧС, а также волонтеры поисково-спасательного отряда. Из Воронежа правоохранители прислали помощь - организовали разведку местности с применением беспилотного летательного аппарата. С помощью техники и удалось обнаружить несчастную. Сотрудники полиции заметили на мониторе пропавшую пенсионерку, которая находилась в нескольких километрах от своего дома между полем подсолнечника и лесополосой.

По указанным координатам, переданным с беспилотника, силовики отправили за женщиной транспорт повышенной проходимости. Обессиленная пенсионерка лежала в лесопосадке, не могла говорить и даже пошевелиться. Ее эвакуировали и передали медработникам и родственникам.

В случае ЧП звоните по телефону 112.