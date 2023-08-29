В Воронеж приехал министр здравоохранения Михаил Мурашко

скриншот из видео со страницы телеграм-канала правительства Воронежской области

29 августа в Воронеж прибыл с рабочей поездкой министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Как отметили в правительстве региона, чиновник посетит вместе с Александром Гусевым нескольких медучреждений, в том числе новый корпус онкодиспансера.

Его открыли к лету. В середине августа там провели первую операцию. В 10-этажном здании общей площадью около 34 тыс квадратных метров 12 отделений, 14 операционных, 340 коек. Полная стоимость контракта составила почти 3 млрд рублей.