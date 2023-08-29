Назначили нового руководителя департамента по развитию муниципальных образований

Валерия Мелещенко (второй слева) уже представили коллективу. Фото: Телеграм-канал правительства Воронежской области.

Губернатор Александр Гусев назначил руководителем департамента по развитию муниципальных образований Валерия Мелещенко. Ранее Валерий Николаевич занимал пост первого заместителя начальника департамента аграрной политики. На этой должности он проработал более трех лет. Нового руководителя представил коллективу заместитель председателя областного правительства Виктор Логвинов.

Напомним, пост руководителя департамента по развитию муниципальных образований стал вакантным с 25 августа. Прежний начальник Василий Тарасенко подал заявление об уходе по собственному желанию. После этого его увольнение оформил своим указом губернатор Александр Гусев.