Воронежцам напомнили телефоны горячих линий спецслужб на случай терактов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Власти Воронежа напомнили горожанам телефоны горячих линий оперативных служб - в целях обеспечения безопасности мероприятий, посвященных Дню знаний, а также в период подготовки и проведения единого дня голосования.

При возникновении террористической угрозы и других чрезвычайных ситуаций жителям области необходимо звонить по следующим номерам:

Группа дежурных УФСБ: 8-473-255-04-44

Дежурная часть ЮВ ЛУ МВД: 8-473-265-68-74

Дежурная служба УФСВНГ: 8-473-253-26-62

Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС: 8-473-277-99-00, 8-473-269-81-68