Воронежцам напомнили телефоны горячих линий спецслужб на случай терактов

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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Власти Воронежа напомнили горожанам телефоны горячих линий оперативных служб - в целях обеспечения безопасности мероприятий, посвященных Дню знаний, а также в период подготовки и проведения единого дня голосования.
При возникновении террористической угрозы и других чрезвычайных ситуаций жителям области необходимо звонить по следующим номерам:
Группа дежурных УФСБ: 8-473-255-04-44
Дежурная часть ЮВ ЛУ МВД: 8-473-265-68-74
Дежурная служба УФСВНГ: 8-473-253-26-62
Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС: 8-473-277-99-00, 8-473-269-81-68