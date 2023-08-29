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НовостиПроисшествия29 августа 2023 7:14

Под Воронежем в столкновении «Шевроле Нива» и «Лада-111930» пострадал 6-летний мальчик

Авария с пострадавшим несовершеннолетним ребенком произошла в Семилукском районе Воронежской области
Ярослав ИВАНОВ
фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

За 28 августа в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 108 ДТП, в них пострадали семь человек.

Около 10.50 в Семилукском районе на 36-м километре автодороги «Обход Воронежа» 70-летний водитель «Шевроле Нива», по предварительным данным полиции, выехал со второстепенной дороги со стороны села Латное, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Лада-111930» и столкнулся с ним.

В результате ДТП в «Ладе-111930» пострадал 6-летний мальчик, который был в детском удерживающем устройстве, его доставили в больницу.