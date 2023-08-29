В Воронеже прошел благотворительный марафон-концерт в поддержку российской армии

Марафон вызвал большой интерес воронежцев. Фото: предоставлено управой Ленинского района.

В воскресенье, 27 августа, в smart-парке «Дельфин» прошел уникальный народный марафон – концерт «Все для Победы!». Он был организован благотворительным фондом «Сорока помогает» при поддержке правительства Воронежской области и управы Ленинского района Воронежа.

Открыл концерт оркестр Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина под управлением военного дирижера, подполковника Андрея Мягкого.

В акции, направленной на поддержку российской армии, участвовали творческие коллективы из разных районов Воронежской области. Среди них знаменитый казачий ансамбль «Багатица», женский коллектив «Сударушка» из Семилукского района, известные ансамбли из Таловского района «Дива» и «Надежда» и солисты школы № 13 Ленинского района Воронежа. Свое танцевальное мастерство показали ребята из творческого детского центра «Семья научит» под руководством Натальи Давыдовой.

На сцене выступали множество творческих коллективов. Фото: предоставлено управой Ленинского района.

Свои стихи, посвященные России, прочитал ветеран афганской войны, участник стратегической операции «Анадырь» по разрешению Карибского кризиса у берегов Кубы в октябре 1962 года, член Союза писателей «Воинское содружество», подполковник милиции в отставке Юрий Барбашинов.

Обращаясь к участникам марафона, глава Ленинского района Сергей Ситников отметил значимость таких мероприятий для всего общества.

- Это важно для каждого. Мы всей душой с нашими солдатами и офицерами и никакие испытания не могут разорвать эту крепкую духовную связь. Россияне - несокрушимый народ, а значит, сильна наша страна своей верой и правдой, - подчеркнул Сергей Ситников.

Организаторы марафона позаботились о том, чтобы каждый зритель смог стать участником различных тематических площадок. Например, боксерский клуб «PRO Бокс» (г. Воронеж) представил мастер-классы, экспресс тренировки для всех желающих. Именитые спортсмены раскрыли секреты своего мастерства.

В ходе марафона прошли мастер-классы по боксу. Фото: предоставлено управой Ленинского района.

Для самых маленьких марафонцев работала студия аквагрима.

Свое мастерство в игре на электрогитаре продемонстрировал музыкант из Новоусманского района Александр Рубцов. Он исполнил знаменитые хиты Виктора Цоя.

Рядом первый мотоклуб в России, состоящий из сотрудников правоохранительных органов «Guardsmen International LE MC» развернул выставку эксклюзивных образцов мототехники, организовав интересную фотозону.

Свои уникальные номера продемонстрировали виртуозы из цирковой студии.

Возле амфитеатра работала мини-выставка, где можно было увидеть осколки «Хаймарса» и глушилку для дронов.

В вечерней части марафона сотни воронежцев смогли насладиться выступлением группы «The new Life». Песни легендарного «Сектора газа» в их исполнении не оставили равнодушным ни одного участника марафона.

- Мы благодарны воронежцам и гостям города за участие в мероприятии, за вклад в дело обеспечения безопасности нашей Родины. Все средства, собранные в ходе марафона, направим на поддержку воронежцев, выполняющих боевые задачи специальной военной операции. Вместе мы победим! - сказала президент благотворительного фонда «Сорока помогает» Юлия Каданцева.