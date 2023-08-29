В Воронеже бывшая обувная фабрика превратилась в арт-центр

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже появилось новое арт-пространство. В здании на улице Фридриха Энгельса, 52 открылся центр культуры и искусства «Прогресс», название которому дала бывшая обувная фабрика, располагавшаяся здесь когда-то. Можно сказать, что он занял нишу закрывшегося книжного клуба «Петровский». Организаторы уже наполняют афишу гастрольными (приезжал выступать театр «Таратумб») и местными событиями.

В арт-центре работает два зала. В белом на 30-40 мест будут проводить детские мероприятия, мастер-классы и выставки. Играть спектакли и давать небольшие концерты планируют в черном - на 80-90 мест, который очень сильно похож на первую площадку Камерного театра в ДК железнодорожников.

- Я когда увидела этот зал, испытала чувство дежавю, сразу нахлынули воспоминания, - призналась актриса Камерного театра Наталья Шевченко. - Мне сразу захотелось попробовать сыграть здесь «Правила поведения в современном обществе» Жана-Люка Лагарса. Это ироничная вещь, в которой есть что-то беккетовско-абсурдистское. Драматург интересно разбирает предписания, которые окружают благовоспитанного обывателя. Вокруг рушится мир, а человек точно знает, как правильно обустроить свою жизнь, как выбрать имя ребенку, как организовать крестины... Лагарс писал эту пьесу, зная, что смертельно болен. Ее главный персонаж, на мой взгляд, - время. Оно течет, как песок сквозь пальцы. Не происходит ничего - и происходит все…

Наталья Шевченко. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Актриса Камерного Яна Кузина создала для новой арт-площадки музыкальный моноспектакль «Кабаре Галича». Артистка в театральной манере представила 12 песен автора-исполнителя.

- Для меня Александр Галич оказался очень близким человеком, - объяснила выбор материала артистка.

За детскую программу в «Прогрессе» отвечает Камиль Тукаев. В своем проекте «Сказки дяди Камы» он готовит серию интерактивных спектаклей в жанре сторителлинга по национальным сказкам. Первой артист разобрал корейскую сказку «Чепоги».

- Я начинал карьеру в ТЮЗе, люблю детей и чувствую их. С ними всегда увлекательно играть - и среди веселой компании можно оказаться в умном обществе, - отметил Камиль Тукаев.

Воронежский композитор Ярослав Борисов и трио duso готовят премьеру необычного музыкального вечера в стиле авангард. Вдохновились творчеством американского новатора ХХ века Эрла Брауна, который экспериментировал с нотной записью, записав звуки в виде черточек. В «Графике звука» музыканты разложат на партитуры картины Марка Ротко, Хуана Миро и Аршиля Горки, используя музыкальные таблицы цвета по Римскому-Корсакову и Скрябину.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- В планах у нас еще две премьеры. Одну из них на документальном материале поставит режиссер из Санкт-Петербурга Дмитрий Крестьянкин. Другую - худрук Камерного театра Михаил Бычков. Также мы рассматриваем предложения о киновечерах, выставках, - рассказала продюсер «Прогресса» Раиса Ждан.

- Невозможно без боли осознавать, что с культурной карты Воронежа исчезло место, где 20 лет жил наш театр, а потом Никитинский - в ДК имени Карла Маркса спектакли не показывают. И книжного клуба «Петровский» не стало. Будем надеяться, что их место займет новый арт-центр, он получил хорошую эстафету - в оформлении большой сцены «Прогресса» использованы монтировочные фермы из старого здания Камерного. Надеемся, что это пространство включится в культурный контекст города, станет известным, чтобы сюда было не достать билетов, - пожелал Михаил Бычков.