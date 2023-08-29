Погода в Воронеже на 1 сентября 2023 года: куртки и зонтики можно оставить дома

Погода на 1 сентября будет практически летней. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Воронежские синоптики дали прогноз погоды на 1 сентября 2023 года. Школьники на торжественной линейке не будут кутаться в теплые куртки и мокнуть под дождем. Погода, по прикидкам метеорологов, будет практически летней. Синоптики обещают в ночь на пятницу, 1 сентября, переменную облачность и +13 градусов. Днем на солнце периодически будут набегать тучи. Но это не помешает воздуху прогреться аж до +27 градусов. Дождя не прогнозируют.

- Сейчас над Воронежской областью господствует антициклон. Последние дни наш регион был на его восточной периферии. Но теперь антициклон смещается на восток. И наша область постепенно переходит на его южную периферию. При с этом с юго-востока, то есть, с побережья Каспийского моря, к нам начнет поступать прямо-таки горячий воздух. Вся первая декада сентября будет теплой – выше +25 градусов, а вероятность продолжительных дождей будет очень низкой, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра.