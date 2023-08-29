В двух селах Воронежской области объявили карантин по бешенству

Сразу в двух районах Воронежской области установил карантин по бешенству. Один из очагов обнаружили в личном подсобном хозяйстве в селе Нижнее Турово Нижнедевицкого района, карантин продлится до 27 ноября. Другой - в селе Большая Приваловка Верхнехавского района. Ограничительные мероприятия продлятся до 30 ноября.

На время действия карантина в очагах запрещается лечение, ввоз и вывоз больных животных, отправка их на убой. Посещение территории запрещено посторонним лицам, за исключением специалистов ветеринарной службы и персонала, привлеченного для ликвидации очага заболевания. В этих населенных пунктах вводится ограничение на проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных.