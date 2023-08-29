В Воронеже на День города не будет салюта

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В этом году День города продет без традиционного салюта, который положен Воронежу по статусу города воинской славы. Об этом сообщил Губернатор Александр Гусев.

- Не будет салюта. Мы считаем, что не нужно сейчас его проводить - и по соображениям безопасности, и по этическим соображениям. Сейчас идет специальная военная операция, и салют - это не самое актуальное, что нужно. Поэтому салюта в этом году не будет, - отметил глава региона.

В этом году День города выпадает на 16 сентября. Какая будет программа, пока неизвестно.

В прошлом году праздник прошел в усеченном формате.