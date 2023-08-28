В Воронеже на сутки запретили парковку в районе больницы «Электроника»

Временная схема организации движения в районе больницы «Электроника» (первая часть). Фото: с сайта мэрии Воронежа.

С 18.00 понедельника, 28 августа, начал действовать запрет на парковку в районе БСМП № 10, больше известной в народе как больница «Электроника». В мэрии уточнили, что нельзя оставлять машину возле дома № 29 по улице Остужева и дома № 43 по улице Минской. Запрет будет действовать ровно сутки, до 18.00 вторника, 29 августа.

Временная схема организации движения в районе больницы «Электроника» (вторая часть). Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В городской администрации причиной запрета парковки назвали «реализацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения».

Напомним, примерно в то же время будет запрещена парковка и перекрыто движение в районе Центрального стадиона профсоюзов из-за матча «Факела» с «Оренбургом».