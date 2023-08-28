Путин наградил орденом и медалью воронежских профессора и депутата

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении двух наших земляков.

Профессор кафедры общей и прикладной физики Воронежского государственного лесотехнического университета Николай Матвеев получит орден Дружбы. Награды он удостоен за заслуги в научно-педагогической деятельности.

Депутат, председатель комитета Воронежской областной Думы по ЖКХ, энергетике и тарифам Евгений Китаев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Такого признания заслужил, как указано в мотивировочной части документа, его активная законотворческая деятельность и многолетняя работа.