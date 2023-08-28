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НовостиОбщество28 августа 2023 16:02

Полиция начала проверку дефиле полуобнаженных девушек в центре Воронежа

Теоретически им может грозить штраф либо даже арест на 15 суток
Олег КУЗНЕЦОВ

В полиции сообщили о начале проверки факта прогулки полуголых девушек в центре Воронежа. На днях молодые особы стянули с себя верхнюю одежду и прогуливались, пританцовывая, возле Дома офицеров, а потом и у театра кукол. На одной из них снизу были одни трусы, на другой сверху был только лифчик.

Как оказалось, такое полуголое веселье может вызвать интерес полицейским к чересчур раскрепощенным девицам. Проверка теоретически может обернуться возбуждением административного дела, карающего за мелкое хулиганство. Ответственность по нему – штраф от 500 до 1000 рублей или даже арест на 15 суток.

Арест – это, наверное, перебор. А вот штраф вполне реален, в судах были прецеденты подобных решений. Правда, чаще всего за совсем уж голые прогулки. Тем не менее девушки, которые любят раздеваться на людях, надо иметь в виду, что теоретически за это могут и заставить раскошелиться.