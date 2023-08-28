В центре Воронежа перекроют движение у футбольного стадиона

Ограничения движения в центре Воронежа продлятся до 21.00 29 августа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как всегда, перед матчем «Факела» (на этот раз наша команда принимает ФК «Оренбург» в рамках Кубка) перекроют движение и запретят парковку на участках четырех улиц в центре Воронежа.

С 18.00 понедельника, 28 августа, до 21.00 вторника, 29 августа, нельзя будет парковаться на следующих участках улиц:

Фридриха Энгельса (от Комиссаржевской до Чайковского);

Студенческой (от Феоктистова до Комиссаржевской);

Комиссаржевской (от Фридриха Энгельса до Студенческой);

Чайковского (от Фридриха Энгельса до Студенческой).

А с 7.00 до 21.00 29 августа перекроют движение транспорта в следующих местах:

Комиссаржевской (от Кольцовской до проспекта Революции);

Чайковского (от проспекта Революции до Кольцовской);

Студенческой (от Феоктистова до Комиссаржевской);

Фридриха Энгельса (от Феоктистова до Средне-Московской).

На этих участках улиц также нельзя будет выехать со дворов домов.

Кроме того, изменят свой путь автобусы №№ 46, 58, 76 и С76. Как они поедут во время перекрытия, смотрите здесь.