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НовостиОбщество28 августа 2023 14:31

В Воронеже нашли перевозчика на маршрут от ВГУ до Александровки

Туда обещают запустить большие автобусы
Олег КУЗНЕЦОВ

К большим положительным изменениям стоит быть готовыми пассажирам маршрута № 39, следующего от ВГУ до села Александровка Новоусманского района. Дело в том, что в мэрии определились с новой организацией, которая будет его обслуживать. Это Воронежское пассажирское автотранспортное предприятие № 3 (ВПАТП №3).

Новый перевозчик будет обслуживать этот маршрут с 1 сентября. Он планирует выпускать большие автобусы. Начинать поездку они будут в 5.45 от остановки «Александровка». А последний рейс от ВГУ намечен на 21.35. Автобусы будут заезжать в микрорайон Никольское. В часы пик интервалы движения автобусов будут в районе 15 минут, в другое время – полчаса.