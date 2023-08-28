В Воронеже закроют движение на части Московского проспекта

С 1.00 до 5.00 30 августа между домами №№ 89 и 60 Московского проспекта будет действовать эта временная схема движения. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В ночь на среду, 30 августа, перекроют движение в Коминтерновском районе на одном из участков Московского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Движение транспорта перекроют от дома № 89А до дома № 60. То есть, на участке между перекрестками Московского проспекта с улицами Беговой и Хользунова.

Проехать этот участок будет нельзя с 1.00 до 5.00. В это время на нем будут проводить работы, связанные с содержанием в приемлемом состоянии улично-дорожной сети. Так что ночным водителям, привыкшим проезжать здесь, надо будет задуматься об изменении привычного маршрута.