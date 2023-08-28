Сбер направил на поддержку бизнеса Черноземья 351 млрд рублей

Росту показателей способствовало не только увеличение количества финансируемых проектов – более чем в два раза, но и расширение поддержки со стороны банка отдельных отраслей экономики, в частности металлургии. В первом полугодии Сбер профинансировал свыше 200 инвестиционных бизнес-проектов.

Традиционно Сбер в Черноземье остается ключевым партнером агропромышленного комплекса. Крупные агропромышленные комплексы и сельхозтоваропроизводители получили свыше 151 млрд рублей.

Сохраняется тенденция положительной динамики в инвестировании малого бизнеса. Если в первом полугодии прошлого года на это направление было предоставлено 32 млрд рублей, то уже в этом объем инвестиций превысил 50 млрд рублей.

Наталия Цайтлер, Председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка:

«Бизнес успешно адаптировался к новому ландшафту рынка. Мы продолжаем помогать нашим клиентам в перестройке логистических цепочек, выходе на новые рынки, оптимизации бизнес-процессов. При этом речь идет о всех сегментах бизнеса: от больших корпораций до небольших предприятий. Именно такие вложения в перспективные проекты сегодня, позволяют получать новые технологии и продукты, в том числе в части импортозамещения, уже завтра».