Жители Северного микрорайона Воронежа остались без света на несколько часов

Отключение света на несколько часов – для жителей Северного микрорайона дело привычное. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Жители многих домов Северного микрорайона снова остались без света в понедельник, 28 августа. Исчезло электричество на улицах Хользунова, Владимира Невского, Шишкова, Маршала Жукова, Кораблинова, историка Веселовского, танкиста Серебрякова, Бульваре Победы, Олимпийском бульваре и части Московского проспекта.

В воронежском филиале компании «Россети» сообщили, что это было аварийное отключение. Поврежденный участок ремонтируют. Ориентировочно свет должны дать в районе 17.00 – 17.20.

В Северном микрорайоне свет отключают довольно часто. Причина, как утверждают энергетики, в большом количестве бесхозных линий электропередач. О них, естественно, никто не заботятся, поэтому они ветшают и часто выходят из строя.