Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 августа 2023 13:09

Жители Северного микрорайона Воронежа остались без света на несколько часов

Электричество обещают вернуть около 17.00 – 17.20
Олег КУЗНЕЦОВ
Отключение света на несколько часов – для жителей Северного микрорайона дело привычное.

Отключение света на несколько часов – для жителей Северного микрорайона дело привычное.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Жители многих домов Северного микрорайона снова остались без света в понедельник, 28 августа. Исчезло электричество на улицах Хользунова, Владимира Невского, Шишкова, Маршала Жукова, Кораблинова, историка Веселовского, танкиста Серебрякова, Бульваре Победы, Олимпийском бульваре и части Московского проспекта.

В воронежском филиале компании «Россети» сообщили, что это было аварийное отключение. Поврежденный участок ремонтируют. Ориентировочно свет должны дать в районе 17.00 – 17.20.

В Северном микрорайоне свет отключают довольно часто. Причина, как утверждают энергетики, в большом количестве бесхозных линий электропередач. О них, естественно, никто не заботятся, поэтому они ветшают и часто выходят из строя.