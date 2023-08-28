Под Воронежем 71-летняя пенсионерка спровоцировала ДТП

Фото пресс-службы региональной полиции.

По предварительным данным, сегодня, 28 августа, примерно в 11:30 в Новоусманском районе на 19 километре дороги Р-193 «Воронеж-Тамбов» 71- летняя жительница Липецкой области на «Киа Пиканто» выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулась с «Исузу» под управлением 37-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В результате ДТП машины получили механические повреждения, а водителя «Киа» с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.