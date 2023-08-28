Воронежцев предупредили о планируемых «взрывах» в школе

Одним из героев кинофильма станет Герой России Александр Богомолов, три года служивший в УФСБ России по Воронежской области. Фото: предоставлено управлением ФСБ по Воронежской области.

Воронежцев предупредили о съемках фильма в память жертв трагедии в Беслане. Кинолента будет курсовой работой студентов факультета журналистики ВГУ. Дело в том, что будут снимать сцены, связанные с захватом школы террористами.

Съемки будут проходить в учебном заведении Советского района. В школе № 73 имени А. Ф. Чернонога (улица Юлюса Янониса, 6) нашли подходящий по цветовому оформлению спортзал. Подготовка к съемкам начнется с 9:00. В школе будут использовать муляжи автоматов, макеты взрывных устройств, дым-машину, да и актеры, изображающие террористов, будут одеты и загримированы соответствующе.

Одним из героев этой студенческой киноленты станет Александр Богомолов, который в 2004 году принимал участие в операции по освобождению заложников в средней школе № 1 города Беслане.

Александр Станиславович родился 11 мая 1973 года в Чите в семье военного. В 1990 году поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище им. Ленинского комсомола. В 2001 году поступил на службу в Центр специального назначения ФСБ России. В 2013 году назначен на должность руководителя подразделения специального назначения УФСБ России по Воронежской области. Александр Богомолов дважды награжден орденом Мужества, двумя медалями «За отвагу», орденом «За заслуги перед Отечеством» 3 степени (с изображением мечей), другими ведомственными наградами.

24 ноября 2016 года Александр Богомолов погиб при проведении контртеррористической операции в городе Назрань Республики Ингушетия. Указом Президента за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, ему посмертно присвоили звание Героя России (посмертно).