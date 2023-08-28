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НовостиПроисшествия28 августа 2023 11:09

В Воронеже мошенник продал чужую «Газель» за 650 тысяч рублей

За сутки в регионе от проделок аферистов пострадали восемь человек
Алексей СЕРГУНИН
41-летний покупатель приехал, осмотрел автомобиль, позвонил мошеннику и перевел ему 650 тысяч рублей.

41-летний покупатель приехал, осмотрел автомобиль, позвонил мошеннику и перевел ему 650 тысяч рублей.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В Коминтерновском районе местный житель разместил в интернете объявление о продаже автомашины «Газель». Ему позвонил неизвестный. Он заверил, что приобретет его транспорт, и уговорил снять объявление с сайта. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

После этого злоумышленник скопировал объявление, разместил на том же сайте, изменив номер телефона на свой. Ему позвонил потенциальный покупатель, и тогда аферист сказал, что в данный момент машина находится у его друга, но автомобиль можно забрать там, а деньги перевести по телефону. 41-летний покупатель приехал, осмотрел автомобиль, позвонил мошеннику и перевел ему 650 тысяч рублей. Лишь потом в разговоре с реальным продавцом потерпевший выяснил, что он попался на уловку мошенника.

Всего за минувшие сутки на территории Воронежской области зарегистрированы восемь сообщений о противоправных действиях, совершенных дистанционно, путем обмана или злоупотребления доверием. Общий ущерб составил более 950 тысяч рублей.